Вена, , 04:15 — REGNUM Поиск Россией судна, необходимого для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», обязательно увенчается успехом, заявил Райнер Зеле — руководитель австрийской нефтегазовой компании, которая финансирует проект, 14 февраля сообщает Bloomberg.

Зеле отметил, процесс укладки труб не является «супертехнологичным» и главный вопрос заключается именно в поиске судна для осуществления этой операции.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года швейцарская компания-трубоукладчик Allseas, занимающаяся строительством «Северного потока — 2», отказалась от дальнейших работ по газопроводу после угрозы попадания под новые санкции США, принятые в отношении проекта.

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