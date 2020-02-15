Мюнхен, Германия, , 03:38 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео встретился с главой немецкого МИД Хайко Маасом на полях Мюнхенской конференции по безопасности и обсудил с ним ситуацию в Ливии, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас обсудили усилия по созданию режима прекращения огня, возврата к политическому урегулированию и прекращению иностранного вмешательства в Ливии», — говорится в сообщении Госдепартамента.

Также на встрече дипломаты обсудили взаимодействие Вашингтона и Берлина по ситуации вокруг Ирана, Украины и борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мюнхене госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер провели встречу с афганским лидером Ашрафом Гани. Они обсуждали тему гражданской войны в Афганистане.

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