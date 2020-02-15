Мюнхен, Германия, , 03:25 — REGNUM План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.

Он был размещен в интернете 14 февраля. План разрабатывался при участии организатора Мюнхенской конференции немецкого дипломата Вольфганга Ишингера. Кроме самого документа пропало и сообщение, в котором отмечалось соавторство в его создании экспертов по международной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Украины заявили, что опубликованный документ является частной инициативой группы политиков и экспертов и не может быть предложен для рассмотрения.

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