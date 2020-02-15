Тегеран, , 02:56 — REGNUM Соединенные Штаты и Иран были очень близки к началу войны после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в эфире телеканала NBC.

«Это начало конца присутствия США в регионе, и мы были очень близки к войне», — заявил он.

Зариф охарактеризовал операцию по убийству Сулеймани как «подлую», ведь генерал был убит не на поле брани, а ликвидирован при помощи беспилотников. Он также предположил, что президенту США Дональду Трампу не хватает информации о том, что на самом деле происходит в Иране, и не хватает компетентных советников, понимающих Исламскую Республику.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля глава комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Эллиот Энгель заявил, что Белый дом не смог предоставить обоснования убийства иранского генерала Касема Сулеймани. По его мнению, убийство Сулеймани поставило США на грань войны с Ираном.

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