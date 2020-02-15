Сана, , 03:25 — REGNUM Официальный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что йеменские хуситы сбили принадлежащий «вражеским силам» боевой самолёт «Торнадо». Об этом 15 февраля сообщает Reuters.

По утверждению Сариа, боевой самолёт был сбит ракетой класса «земля-воздух» в провинции Эль-Джауф, пограничной с Саудовской Аравией.

Со стороны возглавляемой Саудовской Аравией коалиции какой-либо информации о случившемся или погибших не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что американские военные перехватили 358 ракет, которые были произведены в Иране и шли хуситам в Йемен. 13 февраля США заявляли о перехвате в Аравийском море 150 систем ПВО.

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