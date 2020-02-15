Копенгаген, , 02:05 — REGNUM 14 февраля состоялось заседание окружного суда Дании, рассмотревшего дело об освобождение гражданки Латвии Кристины Мисане, пишет портал LSM.

Адвокаты подсудимой настаивали на освобождении Мисане в связи тем, что она отбыла положенный срок во время ожидания рассмотрения дела. Суд занял другую позицию. Теперь Кристина Мисане будет выдана ЮАР, где её обвиняют в похищении детей. Наказание за это преступление предусматривает 15 лет лишения свободы. По словам адвоката, Мисане придётся ожидать судебного рассмотрения дела в течение 2 лет. Мисане была задержана властями Дании по просьбе ЮАР. Официальные лица Латвии, включая президента, премьера, министра иностранных дел неоднократно обращались к властям Дании, датскому министерству иностранных дел и королеве с просьбой передать Мисане Латвии. Накануне депутат Сейма Мартиньш Бондарс предложил выслать из Латвии посла королевства Дании.