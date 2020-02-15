Рига, , 02:03 — REGNUM Комитет экспертов Совета самоуправлений Европы рекомендует Латвии отложить региональную реформу после посещения страны в декабре прошлого года, пишет портал LSM.

В заключение Комитета сказано, что в ходе подготовки административно-территориальной реформы были допущены множественные нарушения демократических процедур, а содержание реформы противоречиво. План реформы был принят без консультаций с жителями и самоуправлениями в нарушение Европейской хартии самоуправлений. Со стороны Министерства среды и регионального развития существовали прямые запреты на проведение опросов общественного мнения по ряду вопросов. Самоуправления не принимали участия в разработке реформы, также Министерство проигнорировало мнение жителей на местах, сверстав и навязывая реформу единолично.

Эксперты Комитета заключили общая ситуация в Латвии с демократией на местах, по сравнению с 2018 годом ухудшилась. Совет самоуправлений Европы включает в себя 47 стран и считает своей задачей содействовать максимальному участие местных жителей в демократических процессах. Заключения и рекомендации Совета не носят обязательный характер.

Согласно принятому в Латвии плану территориальной реформы, а он является одним из приоритетов правительства Кариньша, число самоуправления в Латвии сократится с нынешних 119 до 39.