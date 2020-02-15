Москва, , 01:58 — REGNUM Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии сенатора Берни Сандерса, позвонив ему якобы от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг, сообщает Associated Press.

Пранкеры сообщили агентству, что записали звонок еще в декабре 2019 года, однако решили опубликовать его только сейчас, после успеха Сандерса в Айове и Нью-Гэмпшире. При этом они подчеркнули, что розыгрыш не является попыткой вмешаться в выборный процесс в США.

При звонке Кузнецов и Столяров представились Гретой и ее отцом Сваном, а также предложили Сандерсу поддержать его избирательную кампанию. Сандерс отвечает, что был бы очень рад этому поступку.

Затем «Грета» предложила запись рэп-песни в поддержку американского сенатора совместно с певицей Билли Айлиш и рэпером Канье Вестом. Сандерс назвал такое предложение ужасным и хотел было прекратить разговор, однако «Грета» попросила совета, как себя вести при поездке в Россию.

Сандерс попытался объяснить, что Россия и ее лидер Владимир Путин не думают об экологии и изменениях климата, так как получают большие деньги от торговли нефтью. Но затем пранкеры назвали сенатора агентом КГБ, завербованным в 1988 году, и пожелали ему стать президентом США и построить там коммунизм. После этого Сандерс не выдержал и повесил трубку.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров уже разыграли аналогичным способом актера Хоакина Феникса. Они также представились Гретой Тунберг и ее отцом Сванте и попросили артиста поддержать кампанию по защите животных.

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