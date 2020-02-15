Триполи, , 01:47 — REGNUM Готовность направить своих наблюдателей в Ливию для контроля за соблюдением сторонами конфликта режима перемирия выражает Африканский союз, 14 февраля заявил комиссар организации Смаил Шерги в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Шерги добавил, что союз может задействовать как гражданских, так и военных наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил, что прекращение боевых действий в Ливии начнется только после ликвидации террористов и изгнания из республики вооруженных наемников.

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