Прага, , 01:47 — REGNUM Чехия не сможет в 2024 году направлять на оборону 2% от национального ВВП, как того требуют её обязательства перед НАТО, заявил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек 14 февраля, в ходе встреч на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Отсутствует политическая воля достичь этого показателя», — считает он.

По словам Гамачека, для достижения этого показателя потребуется принципиально изменить структуру государственного бюджета или начать принципиальную дискуссию о его доходных статьях.

«Нам неоткуда взять 60 млрд крон», — заявил Гамачек.

Напомним, обязательство повысить военные расходы до 2% ВВП в 2024 году были европейскими государствами-членами НАТО на саммите организации в Уэльсе в 2014 году.

В 2019 году военный бюджет Чехии составлял 1,2% от ВВП. В 2020 — запланирован на уровне 1,4% ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря 2019 года участники встречи представителей стран — членов НАТО в Лондоне заявили о своей готовности в равной степени нести и расходы, и ответственность за свою «неделимую безопасность».

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