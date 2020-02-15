Каракас, , 01:10 — REGNUM Военные учения «Боливарианский щит — 2020» с участием более 2,3 миллиона человек стартуют 15 февраля в Венесуэле, передает телеканал Venezolana de Television

По словам президента страны Николаса Мадуро, маневры будут проводиться для защиты права на мир. Глава государства напомнил про угрозу агрессии, которая исходит от таких стран, как Бразилия и Колумбия.

Данные учения будут первыми в 2020 году. Они продлятся два дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря Николас Мадуро заявил, что количество граждан Венесуэлы, записавшихся на службу в народном ополчении, составило 3,3 млн. человек.

Читайте также: Колумбия отказалась восстанавливать отношения с Венесуэлой