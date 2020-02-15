Бенгази, Ливия, , 00:33 — REGNUM Прекращение огня в Ливии возможно лишь после ликвидации террористов и выдворения из страны вооруженных наемников, заявил командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар в своей речи, сообщает портал Afrigate News.

«Мир не наступит в нашей стране, пока не будут разгромлены, разоружены и выдворены вооруженные отряды, а также наемники, которых Эрдоган отправил в Ливию», — заявил он.

Хафтар подчеркнул, что намерен разгромить все террористические группировки на ливийской территории. Только после этого, считает командующий ЛНА, возможно полное прекращение огня.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля глава МИД Италии Луиджи Ди Майо призвал маршала Халифу Хафтара воздержаться от «военного решения» разногласий в Ливии. По его мнению, прекратить гражданскую войну в стране можно лишь дипломатическим путем.

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