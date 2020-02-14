Мюнхен, Германия, 14 февраля 2020, 23:33 — REGNUM В рамках работы по нераспространению ядерного оружия нужно создать Международный банк ядерного топлива, заявил 14 февраля глава юридического комитета американского Сената Линдси Грэм на Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, создание такого банка могло бы стать заменой договорённости, которую в США называют ядерной сделкой с Ираном — Совместного всеобъемлющего плана действий. Банк можно разместить, например, во Франции.
Напомним, европейские участники СВПД (Франция, Великобритания, Германия) после выхода Соединённых Штатов из СВПД проявили колебания в вопросе сохранения этой договорённости. Россия, Китай и Иран выступают за её сохранение.
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