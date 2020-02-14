Нуакшот, , 23:32 — REGNUM Парламент Мавритании инициировал расследование против бывшего президента страны Мохаммеда Ульд Абдель-Азиза, 14 февраля сообщает агентство Anadolu.

Парламентарии обвиняют бывшего президента в «коррупции» и готовы принять «любую информацию или документы, которые помогут в расследовании».

Экс-президент Мавритании Мохаммед Ульд Абдель-Азиз занимал высший пост с 5 августа 2009 года по 1 августа 2019 года.

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