Мюнхен, Германия, , 22:47 — REGNUM Встреча заместителей внешнеполитических ведомства Белоруссии и США состоялась 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

Переговоры в Мюнхене (Германия) провели белорусский министр иностранных дел Владимир Макей и заместитель американского госсекретаря по военно-политическим делам Кларк Купер.

Обсуждались, как отмечают в Минске, темы «международной и региональной безопасности, а также развитие белорусско-американского диалога».

Напомним, в начале декабря Минск и Вашингтон провели встречи на уровне МИД и оборонных ведомств. На переговорах военных министров 3 декабря обсуждался вопрос перспектив сотрудничества в области обороны.

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