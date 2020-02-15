Тегеран, , 10:28 — REGNUM 14 февраля временный лидер пятничной молитвы Тегерана (Иран) аятолла Казем Седиги заявил, что так называемая «сделка века» администрации Трампа призвана создать новую революционную волну среди палестинцев и всего исламского мира. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Говоря о том, что план уже заведомо обречён на провал, Седиги отметил, что «сделка века» не ведёт ни к чему хорошему в регионе, поскольку, согласно её положению, необходимо будет «выдворить палестинский народ из родного дома, а также захватить их законные земли». По словам аятоллы, план может создать новую революционную волну среди палестинцев и исламского сообщества в целом, однако «это ничего не принесёт американцам».

Напомним, что администрация США обнародовала свой план по ближневосточному урегулированию в конце января 2020 г. «Сделка века» была широко осуждена мусульманскими странами как вопиющее нарушение прав палестинского народа. 4 февраля ЕС также отверг план в своём заявлении.