Алеппо, Сирия, , 22:39 — REGNUM Российская военная полиция продолжила патрулирование зоны у границы Турции в сирийской провинции Алеппо, сообщил 14 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Он уточнил, что патрулирование было проведено по нескольким маршрутам и происшествий в ходе него не отмечено.

Кроме того, вертолёты армейской авиации провели воздушное патрулирование приграничной зоны.

«Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование», — сказал Олег Журавлёв.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование приграничной зоны проводится для обеспечения отвода вооружённых формирований сирийских курдов от границы с Турцией.

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