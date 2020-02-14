Алеппо, Сирия, 14 февраля 2020, 22:39 — REGNUM Российская военная полиция продолжила патрулирование зоны у границы Турции в сирийской провинции Алеппо, сообщил 14 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Он уточнил, что патрулирование было проведено по нескольким маршрутам и происшествий в ходе него не отмечено.
Кроме того, вертолёты армейской авиации провели воздушное патрулирование приграничной зоны.
«Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование», — сказал Олег Журавлёв.
Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование приграничной зоны проводится для обеспечения отвода вооружённых формирований сирийских курдов от границы с Турцией.
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