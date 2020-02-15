Тегеран, , 10:17 — REGNUM 14 февраля командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Гаджизаде объявил перед журналистами, что «жестокая месть» Ирана за убийство генерал-лейтенанта Сулеймани будет продолжаться до тех пор, пока США не выведут свои войска из Ближневосточного региона. Об этом сообщило информационное агентство Mehr News.

«Наша война с врагом, а также присутствие на поле боя будут продолжаться до тех пор, пока в Ближневосточном регионе существуют такие понятия, как несправедливость, агрессия и тирания», — отметил бригадный генерал.

Иранский командующий также подчеркнул, что ранее Иран уже смог нанести удар по одной из основных американских авиабаз и создал серьезную угрозу американской мощи в регионе. Говоря о нанесённом ущербе, Гаджизаде сообщил, что по данным официальных лиц США, как минимум 109 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы.

Напомним, что ранее 3 января генерал-лейтенант Касем Сулеймани, а также заместитель командующего иракскими народными мобилизационными подразделениями Абу Махди аль-Мухандэс, были убиты в результате авиаударов США в столице Ирака по прямому приказу президента США Дональда Трампа. 30 января Палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на ограничение полномочий Трампа в военной сфере.