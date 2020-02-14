14 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

Не так давно, во время президентских гонок, Зеленский издевался над Петром Порошенко призывом «Думай-Те!». Прошло время, и теперь «Думай-Те» надо самому Владимиру. Поскольку ОМАН-атака идет со стороны именно Порошенко.

Андрей Ганжа, , 22:34 — REGNUM На последнем Давосском форуме на бизнес-завтраке Сбербанка Андрей Курпатов, руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека, дал блестящее определение изменений в информационной среде современного человеческого общества: переезд из галактики Гуттенберга в галактику Цукерберга — «из цивилизации текстов, системного мышления мы переходим в цивилизацию зрительных образов, где нет ни аналитического мышления, ни системного…» Замечательно! Как тут не вспомнить 2016 год, когда «международным словом года» Оксфордский словарь объявил «post-truth», («постистину», «послеправду»), поскольку оно стало «основой политических комментариев, а теперь часто используется крупными публикациями без необходимости уточнения или определения». Концепт «постправды» основан на призывах к эмоциям, не связанным с деталями события, когда фактические опровержения игнорируются.

Порошенко

В основе самой методики post-truth лежит принцип highly likely («весьма вероятно»), предполагающий факт события, но не доказывающий его. В политику «хайли лайкли» ворвалось в 2018 году, когда его использовала английский премьер Тереза Мэй, обвиняя российские спецслужбы в отравлении Скрипалей. С тех пор этот принцип стал легитимным, и остается только удивляться, почему российский министр иностранных дел Сергей Лавров по-прежнему взывает к предоставлению доказательств, как в случае с малайзийским «Боингом», российским вмешательством в американские выборы или в том же «инциденте Скрипалей». Цивилизация зрительных образов (= эмоций) их не предполагает.

В нынешних цивилизационных баталиях Запада и Востока «послеправда», с хайли лайкли наперевес, используется преимущественно против России, Ирана, Северной Кореи, то есть против «восточных». Но вот она «достала» и западного прокси, украинского президента Владимира Зеленского.

Владимир Александрович (или просто Владимир, как он сам себя предложил называть) любит отдыхать. За восемь месяцев своего президентства он был замечен «в режиме отдыха» как минимум пять раз — в Канаде, Франции, Одессе, Карпатах и Омане. И это правильно: побывать в Канаде или Франции и не посмотреть на Ниагару или не побродить по Парижу — это глупо. Но именно на отдыхе, в Омане, «хайли лайкли» и достали Владимира.

Вывезти семью в новогодние каникулы на солнышко Оманского залива — это не грех, даже для президента. Хотелось бы, конечно, чтобы у него при этом был грамотный офис, а не команда невежд, заявившая, что «у главы государства запланированы встречи на высшем уровне». Потому что Оман — это абсолютная монархия, и его «высший уровень», султан Кавус, в эти дни умирал от рака. Но, что бы то ни было, украинский президент встретился с рядом высоких чиновников Омана, и в других условиях все прошло бы практически незамеченным для СМИ.

Но ночью 8 января в Иране был сбит украинский «Боинг». Зеленский чартерным рейсом вернулся в Киев. И именно с этого момента Зеленского начали ловить на удочку «хайли-лайкли». Первый раз подсечь попытались еще в январе: была выдвинута версия, что Зеленский в Маскате встречался с Вячеславом Сурковым, в то время — помощником президента Путина и, по мнению украинских СМИ, шефом украинского направления российской политики . Аргументов в пользу утверждения о встрече было три: в Омане Зеленского сопровождал Андрей Ермак, который «находится в прямом контакте с Сурковым и отвечает за коммуникации с РФ по Донбассу»; в ночь на 8-е в Маскат из Москвы прибывает бизнес-джет Бомбардье 9H-VJN на котором (возможно) прибыла делегация из Москвы и который (точно) отвез Зеленского в Киев.

И, третье, в это же время в Омане находился «таинственный бизнес-джет Гольфстрим T7-GEM Виктора Медведчука (одного из руководителей российско-лояльной оппозиции в украинской Раде). По мнению авторов «версии встречи», для того, чтобы отвезти участников встречи с Зеленским обратно в Москву. Хотя сам Медведчук предложил иное объяснение — его самолет отвез в Москву семью его старшей дочери Ирины, которая с конца декабря отдыхала в Омане.

Однако вот беда, с конца января Сурков вроде как ушел с государственной службы. Крючок оказался пустым, и возникла необходимость смены наживки. В качестве таковой подобрали персону Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности РФ.

Наживку сменили, и 13 февраля началась новая рыбалка: «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент) опубликовало материалы «расследования» под названием «ОМАНчивый отпуск». В Оман прилетал секретарь Совета безопасности России, когда там был Зеленский». Однако предложенный сценарий остался тот же: «Бомбардье» из Москвы, таинственный джет Медведчука, возвращение Зеленского на «московском» самолете.

Замечу сразу: если бы в Омане состоялась неформальная встреча украинского президента с Патрушевым, то это было бы только на пользу моей стране, поскольку означало бы факт хотя бы каких-то реальных переговоров противоборствующих сторон и перспективу выхода Украины из тупика «аграрной супердержавы», куда ее загнали события последних пяти лет.

Однако предложенный (точнее — реставрированный) «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент) сценарий откровенно «тухлый». Его авторы даже не утрудили себя узнать о расстоянии от Стокгольма (откуда вылетел джет) до Маската. Иначе бы они узнали, что «Бомбардье» физически не может преодолеть расстояние между Стокгольмом и Маскатом без промежуточной посадки. Ведь это 5073 километра, или 3152 мили, а максимальная дальность «Бомбардье» — от 2 500 до 3 200 километров. А Москва, даже при беглом взгляде на карту, это самая удобная дозаправка на таком маршруте.

Всё доказательство присутствия Патрушева (как и ранее Суркова) на борту джета — это слово «вероятно»: «летит в Москву, вероятно, принимает кого-то на борт…». И все…

Ну, а аргумент типа: «Подтверждение этой информации о Патрушеве на борту — А.Г.) журналистам удалось получить и с помощью другого, не связанного источника в базе данных о пересечении границы Российской Федерации», просто оскорбляет самолюбие. Любой специалист подтвердит: в случае наличия такого подтверждения скрин из реестра пересекавших границу был бы в самом крупном разрешении размещен везде, на всех доступных ресурсах.

Но вернусь к «диагнозу Курпатова». В условиях «вселенной Цукерберга» надеяться на системный или хотя бы аналитический подход нет смысла. Здесь другая цель: предложить вывод без присутствия доказательной базы. Что и делает «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент) в своем резюме: «Андрей Ермак на уровне президента Украины курирует переговоры с Россией…» А дальше — дело техники и «ботоводов», специально обученных мальчиков для разгона контента. Что сейчас и происходит: посты типа «Если факт тайной встречи с эмиссаром Кремля подтвердится, то Зеленский должен уйти в отставку!» — уверенно набирают темп.

В офисе украинского президента дружно опровергают версию об украинско-российских переговорах в Омане. Андрей Ермак, недавно ставший главой офиса, все отрицает и задается вопросом, можно ли этот сюжет считать «подкрепленным фактами и объективным? Увы, но нет. Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то, кроме фразы, «по свидетельству наших источников»?», поскольку все происходящее — это «обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениям из каких-то тайных «источников». Но, повторюсь, в эпоху «постправды» такая форма реагирования недалеко ушла от банального «зуб даю, не я».

Не так давно, во время президентских гонок, Зеленский издевался над Петром Порошенко призывом «Думай-Те!». Прошло время, и теперь «Думай-Те» надо самому Владимиру. Поскольку ОМАН-атака идет со стороны именно Порошенко.