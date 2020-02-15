Тегеран, , 10:09 — REGNUM 14 февраля посольство Ирана во Франции заявило, что некоторые французские институты и ведомства оказывают мощное давление на Иран в фармацевтическом секторе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Как сообщает Отдел по связям с общественностью посольства Ирана, председатель парламентской группы дружбы Ирана и Франции Энн Женете в своем «Твиттере» выразила надежду, что задержанные в Иране по обвинению в нарушении государственной безопасности Фариба Адельхах и Ролан Маршал будут освобождены. Она также отметила необходимость развития Франко-иранские отношений на основе взаимного доверия.

«Здесь о доверии не может быть и речи ввиду того факта, что некоторые французские структуры оказывают на Иран мощное давление, особенно в сфере медицины», — ответило Посольство Ирана на своей странице в «Твиттере». По сообщению диппредставительства, американские санкции в области фармацевтики «не идут ни в какое сравнение с давлением, оказываемым в отношении Ирана со стороны французских властей».