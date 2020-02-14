Мюнхен, Германия, 14 февраля 2020, 22:26 — REGNUM Распространение ядерного оружия является главной угрозой для безопасности планеты, заявила 14 февраля спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Мюнхенской конференции по безопасности.
Она отметила, что США, в отличие от других стран с ядерным оружием, «всегда исходили из необходимости сохранения режима его нераспространения».
Напомним, США, с одной стороны, заявляют об опасности распространения ядерного оружия, в том числе о том, что его может создать Иран, а с другой стороны, провоцируют эту страну выходом из «ядерной сделки».
Существующие договорённости с Россией о ядерном оружии также рискуют быть потерянными. При этом американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что нужна договорённость по ядерному оружию с Россией и Китаем.
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