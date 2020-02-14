Мюнхен, Германия, 14 февраля 2020, 22:26 — REGNUM Распространение ядерного оружия является главной угрозой для безопасности планеты, заявила 14 февраля спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Правительства, проводящие безответственную политику, стремятся обрести ядерный потенциал».
Пелоси

Она отметила, что США, в отличие от других стран с ядерным оружием, «всегда исходили из необходимости сохранения режима его нераспространения».

«Мы должны совместно действовать в этой области и признать такую угрозу в качестве угрозы для национальной безопасности».
Пелоси

Напомним, США, с одной стороны, заявляют об опасности распространения ядерного оружия, в том числе о том, что его может создать Иран, а с другой стороны, провоцируют эту страну выходом из «ядерной сделки».

Существующие договорённости с Россией о ядерном оружии также рискуют быть потерянными. При этом американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что нужна договорённость по ядерному оружию с Россией и Китаем.

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