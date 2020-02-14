Мюнхен, Германия, , 22:26 — REGNUM Распространение ядерного оружия является главной угрозой для безопасности планеты, заявила 14 февраля спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Мюнхенской конференции по безопасности.

Пелоси «Правительства, проводящие безответственную политику, стремятся обрести ядерный потенциал».

Она отметила, что США, в отличие от других стран с ядерным оружием, «всегда исходили из необходимости сохранения режима его нераспространения».

Пелоси «Мы должны совместно действовать в этой области и признать такую угрозу в качестве угрозы для национальной безопасности».

Напомним, США, с одной стороны, заявляют об опасности распространения ядерного оружия, в том числе о том, что его может создать Иран, а с другой стороны, провоцируют эту страну выходом из «ядерной сделки».

Существующие договорённости с Россией о ядерном оружии также рискуют быть потерянными. При этом американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что нужна договорённость по ядерному оружию с Россией и Китаем.

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