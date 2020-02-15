Тегеран, , 09:50 — REGNUM Из-за санкций США некоторые итальянские банки заблокировали или ввели ограничения на счета, принадлежащие иранским гражданам. Данная ситуация поставила некоторых людей в затруднительное финансовое положение. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 14 февраля.

По имеющимся данным, несколько месяцев назад итальянское банковское отделение ING Direct Bank направило иранским клиентам письмо с требованием предоставить информацию и документы об их доходах и банковских переводах, после чего закрыло некоторые банковские счета граждан Исламской Республики Иран. Второй банк под названием «Intesa San Paolo» также ввел ограничения, вынуждающие владельцев счетов представлять документы о своей работе и источнике дохода.

Многие иранские граждане в Италии являются студентами или резидентами, ведущими свою рабочую деятельность в Итальянской Республике. Их ежемесячная зарплата хранится в местных банках, поэтому резкое закрытие счетов и некоторые ограничения финансовой деятельности поставили многих из иранцев в сложное финансовое положение.

Некоторые иранцы в Италии подали заявления, чтобы попытаться найти выход из сложившейся ситуации. Остальные сообщили о своих банковских трудностях в социальных сетях в надежде привлечь внимание широкой общественности к данному вопросу.