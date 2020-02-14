Рим, , 22:14 — REGNUM Конфликты между руководителями партий, составляющих правящую коалицию Италии, могут закончиться ее распадом, отмечают в своих публикациях обозреватели Italia Oggi в пятницу, 14 февраля.

Как сообщалось ранее, лидер одной из партий коалиции, Маттео Ренци, подверг резкой критике решение своих коллег утвердить поправки в законодательство о сроках исковой давности преступлений, несмотря на то, что в партии самого Ренци с этими поправками не согласны. Министры партии отказались участвовать в совещании по данному вопросу. Либералы и популисты рассматривают возможность формирования новой коалиции, написал Ренци на своей странице в Twitter.

Премьер-министр Джузеппе Конте категорически опроверг намерение менять состав коалиции. По его словам, все стороны должны вернуться к диалогу.

Тем не менее известно о телефонном разговоре между Конте и формальным главой государства президентом Серджо Маттареллой. Темой этого разговора могло быть формирование новой коалиции. У президента есть право в случае распада коалиции дать входящим в парламент партиям возможность сформировать новую коалицию без проведения выборов. Именно так и было создано действующее правительство в сентябре 2019 года.

В свою очередь руководители оппозиционных правоцентристских партий Маттео Сальвини и Джорджа Мелони заявили, что «перебранки» внутри коалиции должны закончиться досрочными выборами — по итогам которых, по данным социологов, победу одержат именно нынешние оппозиционеры.