Екатеринбург, , 22:18 — REGNUM Спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин предложил утвердить «мягкий» порядок наказания парламентариев за неверно заполненные декларации о доходах и имуществе. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Проект документа рассмотрит комиссия думы по безопасности жизнедеятельности. Согласно предлагаемому порядку, в случае незначительных ошибок у думы будет пять вариантов наказания.

Это: предупреждение, освобождение от должности или от работы на постоянной основе в думе, а также запрет на замещение должностей в думе и получение в ней зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в думе Асбеста (Свердловская область) попытались лишить мандата депутата гордумы Наталью Крылову за ошибки в декларации. Позже данное решение признал незаконным Асбестовский городской суд. Парламентарию вернули мандат.

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