Каракас, , 21:59 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к мировому сообществу с призывом поддержать обращение Каракаса в Гаагский трибунал в связи с односторонними санкциями, применяемыми США. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в пятницу, 14 февраля.

«Я прошу у ООН и других стран, действительно являющихся защитниками прав человека, поддержки и солидарности, чтобы они также обратились в международный суд за справедливостью для Венесуэлы», — сказал Мадуро.

Напомним, накануне министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса посетил Международный уголовный суд в Гааге, чтобы подать жалобу от имени народа республики на «преступление против человечности со стороны правительства США», каковым являются, по мнению Каракаса, санкции Вашингтона.

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