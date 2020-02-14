Каракас, , 21:57 — REGNUM Не за горами тот день, когда проамериканский оппозиционер Хуан Гуйдо отправится в тюрьму, сообщил 14 февраля журналистам венесуэльский президент Николас Мадуро.

По словам главы Боливарианской Республики, Гуайдо окажется за решёткой в тот же день, как суд страны выпишет ордер на его задержание. Как отметил Мадуро, самозванцу не уйти от ответа «за все преступления, которые он совершил, в этот день он попадает в тюрьму».

Мадуро «Этот день ещё не наступил, но он придёт».

Напомним, в Венесуэле Гуайдо является фигурантом уголовных дел, в том числе об организации мятежа в стране.

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