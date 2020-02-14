Каракас, 14 февраля 2020, 21:46 — REGNUM Планы начать военный конфликт с Венесуэлой вынашивает бразильское руководство, сообщил 14 февраля журналистам венесуэльский президент Николас Мадуро.
По словам главы Боливарианской Республики, бразильские власти санкционируют подготовку на своей территории террористических отрядов, которые потом будут брошены в Венесуэлу.
Напомним, бразильские власти занимают проамериканскую позицию, особенно после того, как американские власти «наградили» Бразилию статусом главного союзника США вне НАТО.
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