Вашингтон, , 21:26 — REGNUM Вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) продолжает обсуждаться, сообщил 14 февраля журналистам помощник главы Госдепа по военно-политическим делам Кларк Купер.

По словам Купера, дискуссии на тему СНВ-3 продолжаются. Интерес к договору у США всё ещё есть, отметил представитель Госдепа. Что касается обсуждения проблемы с Москвой, Купер заявил:

«Не стану говорить о том, на какой мы сейчас стадии находимся».

Напомним, срок действия СНВ-3 закончится в 2021 году. Вашингтон не раз высказывался критически по поводу этого договора, который якобы устарел и требует пересмотра.

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