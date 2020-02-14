Вашингтон, , 21:03 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа не смогла представить полноценного обоснования убийства иранского генерала Касема Сулеймани, заявил 14 февраля глава комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса Эллиот Энгель.

Заявление опубликовано на официальном сайте комитета.

По словам Энгеля, доклад по юридическому и политическому обоснованию удара, которым был убит иранский генерал Касем Сулеймани, напрямую противоречит заявлениям президента Трампа, что решение было принято для предотвращения нападения на персонал и посольства США.

В докладе нет информации о каких-либо конкретных угрозах, подчёркивает Эллиот Энгель и отмечает, что решение убить Сулеймани привело к усилению напряжённости в отношениях с Ираном и создало риск втягивания США в войну.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января ракетным ударом США в Багдаде.

Иран расценил это убийство как акт международного терроризма.

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