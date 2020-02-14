Подгорица, , 21:02 — REGNUM Ситуация, сложившаяся в Черногории после принятия закона о свободе вероисповедания, вызвана кампанией распространения дезинформации, которую ведет Россия. Об этом 13 февраля заявил бывший функционер Пентагона и действующий директор «Центра Байдена» Майкл Карпентер.

По его мнению, Сербская православная церковь используется как инструмент продвижения российских и сербских интересов в регионе.

«Сербская православная церковь была использована как орудие «мягкой силы» России и Сербии. Нужно принимать во внимание права всех религиозных сообществ, нужно уважать право на собственность, но тут существует и это «гибридное» соревнование, которое в данном случае проходит за кулисами», — заявил Карпентер в интервью «Голосу Америки» (СМИ — иностранный агент).

По его мнению, след России в событиях вокруг принятия закона о свободе вероисповедания в Черногории демонстрирует то, как «российские СМИ и общественные сети манипулируют этой ситуацией».

«Я даже прочитал, что российское агентство ТАСС сообщило о том, что за законом стоят США, и что американское правительство якобы заставило черногорские власти принять этот закон. Это бред», — сказал Карпентер.

По мнению американского эксперта, проблема с «российской пропагандой» заключается в том, что она «очень умело манипулирует этническими делениями и использует язык, приемлемый для определенных слоев населения».

«Россия пытается сменить действующее черногорское правительство, и она хотела бы, чтобы к власти пришли некоторые пророссийские оппозиционные группы», — продолжил Карпентер.

По его мнению, Москва таким образом хотела бы нанести урон НАТО.

При этом Карпентер подчеркнул, что, несмотря на агрессивное поведение Москвы, в Черногории необходимо сохранить свободу СМИ. «Если Черногория желает запретить «РТ» или «Спутник» — это одно дело. Но когда под ударом находятся местные журналисты — это совсем другое дело», — отметил он.

Заявления бывшего функционера Пентагона прокомментировал 14 февраля президент Сербии Александр Вучич. «Я передаю привет господину Карпентеру, и мне хотелось бы от него услышать, имеют ли сербы, которых в Черногории почти 30%, такие же права, как албанцы в Македонии», — сказал он.

Напомним, что в Черногории уже более месяца продолжаются массовые протесты населения из-за принятия дискриминационного закона о свободе вероисповедания, который ущемляет интересы Сербской православной церкви на территории страны.

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