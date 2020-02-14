Мюнхен, Германия, 14 февраля 2020, 20:58 — REGNUM Европейцы не должны позволить Ирану создавать ядерное оружие, заявил 14 февраля германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер на Мюнхенской конференции по безопасности.

Комментируя ситуацию с ядерной программой Ирана, президент ФРГ обратил внимание на роль США в том, как сложилось положение.

Вашингтон совершил ошибку, считает Штайнмайер: обстановка на Ближнем Востоке теперь куда хуже, чем была, пока американцы являлись участниками «ядерной сделки». А «расхлёбывать» приходится европейцам.

Напомним, Германия является одним из участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, так называемой ядерной сделки).

Ирану в этой договорённости наиболее важно было участие Соединённых Штатов, поскольку именно они обложили иранцев санкциями, обещая постепенно снять их в рамках СВПД.

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