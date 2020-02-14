Москва, , 20:56 — REGNUM У границ России в течение недели было замечено 33 самолёта-разведчика других государств. Такие данные приводит 14 февраля официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

Сообщается, что за этот же период у российских границ было зафиксировано шесть иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку.

Как заявили в Минобороны, все иностранные летательные аппараты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. Дважды на перехват поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

Отмечается, что ни в одном из случаев нарушения государственной границы допущено не было.