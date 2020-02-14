Мюнхен, Германия, , 20:42 — REGNUM Встреча американских высокопоставленных чиновников с афганским президентом Ашрафом Гани состоялась 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Associated Press.

Уточняется, с Гони переговоры провели американский госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер. Обсуждалась тема гражданской войны в Афганистане.

Напомним, в Афганистане ежедневно происходят теракты, нападения исламистов на военнослужащих и мирных жителей. После вывода советских войск из Афганистана, то есть с 1989 года, «урегулированием» в этой стране занимаются американцы.

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