* Талибы — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Договорённость о снижении уровня насилия достигнута между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Пентагоном, сообщает 14 февраля Associated Press.

Срок действия договорённости — семь дней. Когда эта неделя со «сниженным уровнем насилия» завершится, должны начаться переговоры между сторонами конфликта в Афганистане — между афганскими властями и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Американцы рассчитывают, что договорённость с исламистами вступит в силу «очень скоро», и что межафганский диалог начнётся в течение десяти дней после окончания «перемирия».

Напомним, накануне, 13 февраля, глава Пентагона заявил, что такая договорённость достигнута, но пока не определены её сроки.

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