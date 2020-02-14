Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Политика дресс-кода военнослужащих, облегчающая получение разрешения на ношение мусульманам и сикхам элементов одежды, свойственных их религии, вводится в ВВС США, передаёт 14 февраля CNN.

Теперь мусульмане смогут носить хиджабы, а сикхи — тюрбаны. Также им разрешат носить бороды и длинные волосы.

Новшество заключается в том, что процесс получения разрешения на эти «аксессуары» не должен затягиваться дольше, чем на месяц (если они проходят службу на территории США). Если служба проходит вне Штатов, то на рассмотрение запроса солдата должно уходить не больше двух месяцев.

Напомним, сейчас в ВВС США допускается ношение религиозных элементов одежды — после специального разрешения. Каждый запрос делается индивидуально, и иногда приходится долго ждать разрешения. Нововведение же стандартизирует этот процесс и устанавливает официальные сроки для утверждения.

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