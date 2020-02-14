Сараево, , 20:03 — REGNUM Решение Конституционного суда Боснии и Герцеговины, согласно которому все сельскохозяйственные земли на территории Республики Сербской, которые до войны находились в государственной собственности, принадлежат государству Босния и Герцеговина, полностью соответствует основному направлению деятельности этого органа — ползучей ревизии Дейтонских соглашений. Об этом заявил ИА REGNUM историк, научный сотрудник института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

Напомним, ранее Конституционный суд БиГ принял решение о том, что Закон о сельскохозяйственных землях Республики Сербской противоречит конституции, и что сельскохозяйственные угодья в границах автономии принадлежат исключительно государству Босния и Герцеговина, а не Республике Сербской, как предусмотрено упомянутым законом. Член президиума БиГ от сербов Милорад Додик обвинил Конституционный суд в предвзятости. По его словам, основная проблема заключается в том, что в его составе работают иностранные граждане. Позднее президент Республики Сербской Желька Цвиянович заявила, что представители РС приостановят свою работу в учреждениях Федерации Боснии и Герцеговины, пока не будет принят новый закон о Конституционном суде БиГ без иностранных судей.

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«Данная тенденция прослеживается на протяжении всего существования Боснии как государства. Конституционный суд организован таким образом, что в нем решения принимают девять судей: по два от каждого из трех государствообразующих народов — от бошняков, от сербов и от хорватов, и трое судей-иностранцев. Сейчас это судьи из стран ЕС и из Македонии. По регламенту суда решения принимаются простым большинством голосов. Таким образом судьи формируют коалицию — четыре голоса имеют сербы и хорваты. Они, как правило, всегда голосуют против решений, ущемляющих интересы их этнических групп. С другой стороны, иностранцы почти всегда голосуют солидарно с бошняками и получается большинство — 5:4», — пояснил Энгельгардт.

По словам эксперта, благодаря такому устройству суд продавливает разные решения, в том числе такие, которые уже приводили к серьезным политическим кризисам в стране. В качестве примера одного из таких решений историк привел запрет празднования Дня Республики Сербской. «Праздник был признан неконституционным. Это в 2015 и 2016 году привело к очень серьезному политическому кризису, который закончился первым референдумом в Республике Сербской», — напомнил Энгельгардт.

Эксперт также добавил, что Милорад Додик, будучи премьер-министром, потом президентом Республики Сербской, а сегодня членом Президиума БиГ, проводил и проводит разного рода кампании против деятельности Конституционного суда Боснии и Герцеговины, который последовательно ущемляет права и интересы автономии.

Историк отметил, что проблема центральных органов власти в БиГ состоит в том, что по Дейтонскому соглашению страна является совокупностью двух автономий — Республики Сербской и Федерации БиГ.

«У центральных органов власти изначально не было никаких активов, которыми они могли бы управлять. Постепенно, благодаря мерам органов внешнего управления в стране эти полномочия расширялись, создавались источники для пополнения центрального бюджета. В конце концов возникла идея вывести из-под ведения автономий разного рода активы и передать их центральному правительству. В данном случаю было принято решение, согласно которому правообладателями сельхозземель, находившихся в социалистическое время в государственной собственности, должны быть не автономии как наследники этого бывшего социалистического государства, а центральная республиканская власть», — рассказал Энгельгардт.

Эксперт отметил, что подобный спор возник и вокруг права собственности на военные земли, которые раньше принадлежали Югославской народной армии. Он напомнил, что в Боснии и Герцеговине были размещены многие военные объекты, большие полигоны, там была развита военная промышленность. «Теперь эти земли следует передать под власть центрального правительства, и на этом активно настаивает НАТО. Как раз эти требования хорошо вписываются в контекст попыток завлечь Боснию и Герцеговину в альянс», — сказал Энгельгардт. По его мнению, смысл последнего решения Конституционного суда БиГ заключается в том, чтобы хоть что-то выдернуть из-под власти Республики Сербской и таким образом сделать еще один шаг на пути демонтажа автономии и создания централизованного боснийского государства.

По мнению Георгия Энгельгардта, не стоит искать связь между мнением Конституционного суда по поводу принадлежности сельскохозяйственных угодий и недавним компромиссом, на который согласился Милорад Додик ради формирования новых центральных органов власти.

Напомним, Босния и Герцеговина получила новое правительство только в ноябре 2019 года, хотя последние выборы в стране прошли в октябре 2018-го. Для бошнякской стороны принципиальным условием назначения кандидата, который сформирует совет министров, было принятие плана действий по интеграции БиГ в НАТО. В итоге была достигнута договоренность, согласно которой страна отправит в центральный офис НАТО в Брюсселе документ под названием «Программа реформ БиГ».

Энгельгардт полагает, что готовность Милорада Додика к компромиссу по одному вопросу не значит, что власти в Сараево решили воспользоваться моментом и нанесли новый болезненный удар. По мнению эксперта, попытки судебного демонтажа Республики Сербской достаточно последовательны — это многолетняя тенденция, которая продолжается без каких-либо перерывов. «Я бы напрямую не связывал компромисс Додика по отношениям Боснии и Герцеговины с НАТО и это решение суда, потому что давление на Республику Сербскую через Конституционный суд — это постоянная тенденция», — отметил он.

По словам Георгия Энгельгардта, те меры, на которые решился Додик, а именно бойкот работы центральных органов власти со стороны чиновников из Республики Сербской — достаточно сильный инструмент, который был задействован не раз. «Без разжигания какого-то кризиса, силового противостояния или массовых волнений этот инструмент позволяет РС достаточно болезненно надавить на Сараево. Если эта мера будет приведена в действие, все центральные органы власти в значительной мере будут парализованы», — предположил историк.

Отвечая на вопрос, насколько конфликтогенна ситуация вокруг принадлежности сельскохозяйственных земель в Республике Сербской, эксперт заявил, что фундаментальная проблема современной Боснии и Герцеговины состоит в том, что лидеры ее основных национальных общин абсолютно по-разному видят будущее совместного государства.

«Лидеры наиболее многочисленной бошнякской нации настроены на максимальную централизацию государства. Они стремятся к распространению своего контроля в первую очередь на Республику Сербскую. На мой взгляд именно это создает конфликтный потенциал. Именно здесь возникает неразрешимый конфликт интересов, и в такой обстановке любой спор, а спорных вопросов много, может привести к эскалации. Амбиции бошняков поддерживают и влиятельные внешние акторы, в первую очередь Запад, что только обостряет проблему», — подытожил Георгий Энгельгардт.