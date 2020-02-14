Киев, , 19:50 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский попросил у американских сенаторов помощи в военной сфере, сообщает 14 февраля украинский «5 канал».

По информации телеканала, помощи Зеленский просил у троих американских сенаторов — Джона Барраса, Рона Джонсона и Криса Мерфи, входящих в комитет по внешним связям Сената США.

Не исключено, что обращение за помощью сразу к трём сенаторам принесёт больше результатов, чем три поочерёдных просьбы или беседа с одним членом Сената США.

После сеанса общения с Зеленским Баррас, Джонсон и Мерфи пообещали украинскому президенту подумать, какую ещё поддержку оказать Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Украины Загороднюк заявил, что американцы обещали ему поездку в Вашингтон.

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