Мюнхен, Германия, , 19:47 — REGNUM Ситуация в Ливии и в Сирии стала предметом встречи российского и греческого министров иностранных дел Сергея Лаврова и Никоса Дендиаса, сообщили 14 февраля в пресс-службе МИД РФ.

Переговоры состоялись в Мюнхене (Германия), где 14 февраля стартовала 56-я международная конференция по безопасности.

Кроме вопросов двусторонних отношений, Лавров и Дендиас поговорили о «ситуации в Сирии, усилиях по стабилизации Ливии» и «о положении в Восточном Средиземноморье в целом».

Напомним, для Греции вопрос Ливии является важной темой, поскольку в ливийском урегулировании участвует давний греческий антагонист Турция.

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