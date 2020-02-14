Подгорица, , 19:17 — REGNUM Первая встреча властей и духовенства Сербской православной церкви после принятия закона о свободе вероисповедания в Черногории прошла конструктивно, говорится в сообщении правительства Черногории 14 февраля.

По приглашению премьер-министра Черногории Душко Марковича состоялась дискуссия о законе о свободе религии и убеждений и правовом статусе религиозных общин между правительством Черногории и митрополией Черногорско-приморской СПЦ во главе с митрополитом Амфилохием.

В сообщении правительства говорится, сегодняшняя встреча «завершилась в духе взаимного уважения с оценкой обеих сторон, что она прошла в конструктивной и открытой атмосфере».

«Обе стороны полностью выразили свое мнение по нерешенным вопросам, связанным с этим законом. Церковь утверждает, что необходимо обсуждать поправки к закону, а не рассуждать о его применении, поскольку, по мнению церкви, закон не соответствует конституции или международным стандартам. Правительство же считает, что посредством диалога и укрепления взаимного доверия, а также путем предоставления дополнительных и надлежащих гарантий, этот закон может быть применен как современный и соответствующий конституции и европейским стандартам», — говорится в сообщении.

Представители епископского совета СПЦ во главе с митрополитом Амфилохием представили правительству предложение, которое включало изменения в положения, которые СПЦ считает спорными.

«Правительство приняло к сведению эту инициативу, оценивая, что для ответа на этот вопрос требуется всесторонний взгляд не только на этот закон, но и на другие возможности, предоставляемые правовой системой. Переговоры были согласованы на уровне экспертов», — говорится в сообщении правительства Черногории.

Напомним, что принятие закона о свободе вероисповедания в конце декабря 2019 года вызвало массовые протесты среди прихожан СПЦ и духовенства.