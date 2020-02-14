Мюнхен, Германия, , 19:29 — REGNUM Переговоры, касающиеся России, провёл в Мюнхене (Германия) на конференции по безопасности канадский премьер-министр Джастин Трюдо с членами американской делегации, сообщили 14 февраля в пресс-службе правительства Канады.

Уточняется, что с американской стороны в переговорах участвовали представители Конгресса Соединённых Штатов во главе с сенатором Линдси Грэм. Помимо «ситуации в России», также обсуждались темы Венесуэлы и реформы ВТО.

Кроме того, Трюдо поговорил с американцами о соглашении USMCA, которое Оттава пока не ратифицировала. Обсуждался и вопрос граждан Канады, которые были задержаны в Китае год назад.

Напомним, USMCA — это новое североамериканское торговое соглашение, сменившее НАФТА. Его участниками, помимо Канады и США, является также Мексика.