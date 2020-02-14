Москва, , 19:01 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обратил внимание последнего на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что телефонный разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе украинской стороны.

Президент России в ходе разговора с Зеленским в контексте предстоящего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные страны, а вслед за ними и Украина взяли курс на переписывание истории Второй мировой войны. Их основная цель — превратить Советский Союз из победителя в войне в страну — виновника ее начала. При этом выгораживается реальная ответственность именно западных стран в развязывании войны.