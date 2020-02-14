Донецк, , 18:58 — REGNUM О миномётном обстреле посёлка Гольмовский на севере Горловки (ДНР) 14 февраля сообщило «Донецкое агентство новостей».

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, атака проведена ВСУ в 17:10 мск.

Украинская сторона выпустила в направлении посёлка десять мин из миномёта калибром 82 мм, а также три гранаты из станкового гранатомета. Были применены также стрелковое оружие и крупнокалиберные пулемёты.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки (13 февраля) ВСУ шесть раз обстреляли территорию ДНР.

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