Донецк, 14 февраля 2020, 18:58 — REGNUM О миномётном обстреле посёлка Гольмовский на севере Горловки (ДНР) 14 февраля сообщило «Донецкое агентство новостей».
По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, атака проведена ВСУ в 17:10 мск.
Украинская сторона выпустила в направлении посёлка десять мин из миномёта калибром 82 мм, а также три гранаты из станкового гранатомета. Были применены также стрелковое оружие и крупнокалиберные пулемёты.
Читайте также: В СЦКК опубликовали уточнённые данные об обстрелах Донецка
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки (13 февраля) ВСУ шесть раз обстреляли территорию ДНР.
Читайте подробнее: ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК
Читайте ранее в этом сюжете: Украинские обстрелы ДНР квалифицированы как террористические акты