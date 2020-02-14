Москва, , 19:08 — REGNUM Ополченец ДНР Бенес Айо, задержанный 11 февраля в Архангельской области, отпущен на свободу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественный деятель Дмитрий Сараев.

По его словам, Айо в эти минуты находится в поезде, который следует в Москву. В российскую столицу ополченец должен прибыть 15 февраля.

«Минуту назад с ним разговаривал. Он сейчас в поезде, связь постоянно прерывается, поэтому нормально поговорить не смогли. Приезжает в Москву завтра, в понедельник проведем встречу с коммунистами. Подробности он не рассказывал», — сказал Сараев.

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