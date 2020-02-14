Москва, , 18:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с украинским президентом Зеленским задал прямой вопрос, когда начнётся реальное выполнение Киевом Минских соглашений, сообщает 14 февраля пресс-служба Кремля.

Подчёркивается, что этот вопрос был поставлен в связи с неоднократными высказываниями украинского руководства по этому поводу, в которых фактически заявлялось об игнорировании взятых на себя Киевом обязательств.

«Обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта. Президентом России акцентирована важность полной и безусловной реализации минского «Комплекса мер» и решений, принятых на саммитах в «нормандском формате», в том числе в Париже 9 декабря 2019 г. В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Зеленским состоялся 14 февраля по инициативе украинской стороны.

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