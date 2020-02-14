Бишкек, , 18:41 — REGNUM Министерство внутренних дел Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект поправок в Уголовный кодекс, предусматривающих ведение наказания за участие в организованных преступных группировках и их финансирование. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В милицейском ведомстве обосновывают необходимость внесения таких изменений в уголовное законодательство тем, что превентивное задержание лидеров и членов преступных организаций позволит подорвать устои и традиции криминального мира, ограничить распространение криминальной субкультуры в обществе, а также пресечь попытки «коронации» новых «воров в законе» и проникновение в страну иностранного криминалитета.

Авторы законопроекта предлагают наказывать за членство в ОПГ лишением свободы на срок от 10 лет до 12 лет и 6 месяцев, а за занятие высшего положения в преступной иерархии — на срок от 12 лет и 6 месяцев до 15 лет.

Также предлагаемые изменения уголовного законодательства Киргизии предусматривают введение наказания за финансирование преступных групп и организаций или оказание им услуг, связанных с манипуляциями с финансами или имуществом.

За такие преступления планируется ввести наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет и 6 месяцев, а также конфисковать в пользу государства имущество таких преступников.

А за хранение и распределение денег и имущества для нужд ОПГ, за разработку каналов их финансирования, совершенные лидером или участником преступной организации, будет предусмотрено лишение свободы на срок от 7 лет и 6 месяцев до 10 лет с конфискацией имущества.

Чиновников, совершивших такие преступления, МВД Киргизии предлагает наказывать лишением свободы на срок от 10 лет до 12 лет и 6 месяцев с конфискацией имущества.