Вашингтон, , 18:25 — REGNUM Не вспоминать историю с импичментом предложили Киеву американские сенаторы 14 февраля в беседе с журналистами в украинской столице.

По окончании встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским американская делегация, состоящая из сенаторов-республиканцев Джона Баррассо и Рона Джонсона и Кристофера Мерфи (Демпартия) заявила, что их желание — оставить в прошлом «вопрос импичмента».

«Мы уверены, что Зеленский никаким образом не хочет быть вовлечён во внутреннюю политику Соединённых Штатов», — сказал один из американцев. Они добавили, что Вашингтон будет работать над увеличением военной помощи Киеву.

Напомним, переговоры американской делегации с Зеленским состоялись 14 февраля.

Импичмент, который в США пытались объявить президенту этой страны Дональду Трампу, не состоялся. Он был инициирован из-за заминки с предоставлением Украине американской военной помощи.

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