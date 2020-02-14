14 февраля 2020 | Время чтения 2 мин

В Литве куют коллективное сознание не только примитивной пропагандой и прямыми подлогами, но почти неосязаемыми методами. С одной лишь целью – нарисовать единственного врага: Россию

Олег Михайлов, , 18:25 — REGNUM В Литве любят в публичном пространстве картинно обижаться на российские СМИ и высказывания российских политиков, чиновников и прочих комментаторов о том, что в Литве сегодня симпатизируют фашизму. Ещё больше обижаются на исторические темы. Например, когда указывают на масштабы Холокоста и роли литовцев в нём.

Сразу обвиняют в пропаганде, переписывании истории. Мол, никто ничего не замалчивает, от грехов своих не отказывается (но сразу оговариваются, что они совсем не тех масштабов, «как рисуют в России» — хотя об этом говорит и Израиль —, а виновники совсем не литовцы, только единицы). И вообще: все обвинения — это попытка заменить тему «истинной трагедии» Литвы, первопричина которой даже не СССР, а в принципе Русь. Всё плохое веками приходило от неё, не важно в каком статусе была страна — Московией, царской империей, СССР или сегодняшней Россией.

Стало быть, раз уж веками восточная сторона сеяла только разрушения, то по умолчанию нечего ждать хоть чего-то положительного в будущем. Такая нехитрая формула.

Главный барометр в этом дискурсе — слово. Как это звучит ни банально, только сегодняшнее широкое публичное слово определяет дальнейшее формирования психотипа среднестатистического литовца. Коллективную идентичность. И её прямо сейчас активно формируют, через настоящие методички, по которым исторические события прямо противопоставляются друг другу, где одни принижаются, искусственно опыляются нейтральным или даже положительными коннотациями, а другие — исключительно мрачными оттенками.

В первом случае — это всё, что связано с сегодняшними союзниками по ЕС и НАТО, во втором — понятное дело, Россия. В этой очень тонкой игре схватить за руку непросто, за струны дёргают на уровне подсознания.

Разберём только один случай.

Главное национальное СМИ, государственная телерадиокомпания LRT, накануне празднования в Литве независимости от 1918 года, опубликовала цикл материалов о событиях тех лет. Вильнюс тогда — провинция царской России, армия которой отступает. 14 февраля на сайте LRT выходит публикация с заголовком «Занятая немцами Литва: недоедающий Вильнюс, налог на собак и до сих пор действующие два немецких распоряжения».

«Занятая» вместо «оккупированная». «Недоедающая» вместо «голодающая». Манипуляция? Тоньше, чем манипуляция! Точно в нужную цель. Русская армия, конечно же, сплошь оборванцы. В соседней статье про СССР «оккупация», «изнасилованное советами население», «сломленные судьбы», «расстрелы», «грабежи».

Если внимательно проследить за стилистикой всего литовского информационного потока, за риторикой чиновников и политиков, выступлений обозревателей и политологов, то таких примеров — сплошь и рядом.

В Литве куют коллективное сознание не только примитивной пропагандой и прямыми подлогами, но и такими, почти неосязаемыми методами. С одной лишь целью — нарисовать единственного врага.