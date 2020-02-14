Берлин, , 18:24 — REGNUM С визитом в Германии находится глав МИД КНР Ван И. В Берлине китайский министр был принят федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В ходе его встречи с немецким коллегой Хайко Маасом был обсужден и достигнут ряд важных общих позиций по вопросам, связанным с внешней политикой и безопасностью, сообщает 14 февраля Синьхуа. По итогам переговоров министры провели совместную пресс-конференцию.

Среди договоренностей находится согласие обеих сторон считать диалог Китая с Германией важнейшей и определяющей частью китайско-европейских отношений.

Ван И отметил, что в КНР неизменно рассматривают Европу важным стратегическим партнёром и всемерно поддерживают курс и динамику европейской интеграции и развития Евросоюза. Несмотря на то, что отношения Китая с Европой сталкиваются с определёнными проблемами, имеются большие резервы их совершенствования.

Глава китайской дипломатии отметил, что планируется в ближайшее время завершить переговоры по двустороннему инвестиционному соглашению и по технико-экономическому обоснованию соглашения о свободной торговле. В работе находится разработка плана сотрудничества КНР и ЕС на ближайшие пять лет, включающего сопряжение китайского проекта «Пояса и пути» со стратегией европейско-азиатской взаимосвязанности. Обсуждались и темы углубления «зелёного» партнерства и взаимодействия сторон в цифровой сфере.

Отдельно стороны повергли завуалированной критике политику США, зафиксировав общую приверженность свободе торговли и отказу от односторонних подходов, создающих угрозу мировому порядку, обеспечению мира и стабильности на планете.