Пекин, , 18:13 — REGNUM В Пекине под председательством партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина прошло очередное заседание Центральной комиссии по всестороннему углублению реформ, сообщает 14 февраля Синьхуа.

Глава государства в своем выступлении обратил особое внимание на необходимость совершенствования механизма профилактики и контроля массовых эпидемий и системы реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения.

Важнейшей задачей партии, всех её комитетов, Си Цзиньпин назвал исправление ошибок и недостатков в работе, обнаруженных нынешней эпидемией.