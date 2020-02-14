Рим, , 18:13 — REGNUM В Италии должны быть немедленно проведены досрочные национальные выборы, заявила в пятницу, 14 февраля, лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Члены правящей коалиции продолжают перебранки, единственное, что их объединяет — это «глубокая любовь к должностям», стране для нормализации ситуации нужны выборы, написала Мелони на своей странице в Facebook.

С аналогичным призывом выступил в пятницу и ее коллега по правоцентристскому блоку лидер «Лиги» Маттео Сальвини. По его словам, досрочные выборы — «основной путь» для выхода из кризиса.

Действующее правительство Италии было сформировано популистами, либералами и партией Маттео Ренци без проведения выборов в сентябре 2019 года. Совокупный рейтинг правящих партий более чем на 10% ниже рейтинга правоцентристской оппозиции. В последние недели участились споры между участниками коалиции, их «застрельщиком» выступает Ренци.